Villen mit Terrasse in Bang Lamung, Thailand

19 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 5 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 947 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Thung Klom-Tanman - THE SCENEVANAR, Luxusresidenz am Wasser, ab 35.99 Mill…
$1,14M
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Karte Phrachan - REKHA Pattaya, Privatclub, ab 16.15 Millionen а Wir biete…
$511,001
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 202 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Karte Phrachan - PYCHE Pattaya, Dachterrasse, privater Pool, ab 10.29 Mill…
$325,583
Sky Apartments
Villa 4 zimmer in Takhian Tia, Thailand
Villa 4 zimmer
Takhian Tia, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Eingeschossiges Eingeschoss-Haus im RongPo-Bereich, bereit zu bewegen. Das Format ist für da…
$127,963
Villa 4 zimmer in ban sanak tabaek, Thailand
Villa 4 zimmer
ban sanak tabaek, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Villas in Pattaya - neben Rugby School, Premium-Familienprojekt, ab 23,1 Millionen ный Wir b…
$727,383
Villa 5 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya - ARCADE PATTAYA, private Premium-Häuser mit großen Grundstücken, von 14.88…
$470,522
Tekce
Villa 5 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 5 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 705 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Huay Yai - THE SYLVA PATTAYA, Boutique-Projekt, von 29.9 Millionen - Wir b…
$946,065
Villa 4 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 4 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 339 m²
Etagenzahl 2
Villas in Pattaya, Jomtien - private Pools, geschlossenes Dorf, von 19.99 Millionen ок Wir b…
$632,812
Villa 4 zimmer in Nong Pla Lai, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Pla Lai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Nong Pla Lai - THE PALM GRANDIO's, Familienclub, ab 7,9 Millionen ный Wir …
$249,856
Culture
Villa 5 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 5 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 429 m²
Etagenzahl 1
BIBURY VILLAS - premium one-storey villa with privat pool in Thung Klom-Tanman, Pattaya | fr…
$491,538
Villa 4 zimmer in Bang Lamung, Thailand
Villa 4 zimmer
Bang Lamung, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Haus in Pattaya, East Pattaya (Rong Po) - modernes Dorf ENGEL HAUS, ab 4.16 Millionen ок Wir…
$196,499
Villa 5 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 5 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 559 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, CHARIN Boutique-Projekt - Grundstück bis 645 m2, privater Pool, von 29.9 M…
$946,065
Villa 4 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 4 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Premium einstöckige Villen mit privatem Pool im skandinavischen Stil Das Projekt CELESTIAL V…
$395,215
Villa 5 zimmer in Pattaya, Thailand
Villa 5 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 363 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya - LAVENDER VILLA, privater Pool, Designprojekt, von 18,9 Millionen ский Wir…
$598,019
Villa 4 zimmer in Pong, Thailand
Villa 4 zimmer
Pong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Villen in Pattaya, Mabprachan - am See, private Pools, Premium-Projekt, ab 12,79 Millionen ы…
$405,140
Villa 4 zimmer in ban hnxng na tea lxy, Thailand
Villa 4 zimmer
ban hnxng na tea lxy, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Etagenzahl 1
Villa in Pattaya, Pong Bezirk - einstöckige Häuser FLEISCH Villen mit Grundstück, ab 5,82 Mi…
$250,741
Villa 5 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 5 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 179 m²
Etagenzahl 2
Villen in Pattaya, Huay Yai Bezirk - Familienhäuser mit Möbeln in Tropical Village 3, von 4,…
$145,593
Villa 7 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 7 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya - BAANMAE RESIDENCE 69, 6 Schlafzimmer, privater Pool, Thung Klom-Tanman, a…
$569,215
Villa 4 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 4 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Etagenzahl 2
Villa in Pattaya, Huai Yai - LARELANA VILLA, privater Pool, ab 12,49 Millionen а Wir bieten …
$395,204
