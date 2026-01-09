Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bang Lamung
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Terrasse

Stadthäuser mit Terrasse in Bang Lamung, Thailand

Stadthaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Bang Lamung, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Bang Lamung, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus in Pattaya, Sukhumvit – Rong Po – geschlossenes Dorf, 3 Schlafzimmer, Einbauten, v…
$101,740
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in ban nein thray, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
ban nein thray, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Townhouse in Pattaya, Huai Yai - Englischer Stil, Hügel mit See, von 3.19 Millionen ом Wir b…
$100,806
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bang Lamung, Thailand

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen