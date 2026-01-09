Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Bang Lamung, Thailand

Villa 3 zimmer in Ban Chak Ngaeo, Thailand
Villa 3 zimmer
Ban Chak Ngaeo, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/1
Sehr gepflegte, möblierte und gemütliche Villa mit 2 Schlafzimmern. Eine geräumige Terrasse,…
$73,383
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 10 zimmer in Nong Prue, Thailand
Villa 10 zimmer
Nong Prue, Thailand
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Stockwerk 2/2
Italienisch-Inspirierte Pool Villa auf 1,591 qm Serenity Erleben Sie zeitlose Eleganz und mo…
$615,737





Villa 4 zimmer in Bang Lamung, Thailand
Villa 4 zimmer
Bang Lamung, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Stockwerk 2/2
A House with three bedrooms, a living room and an open Thai kitchen, a parking space for 2 c…
$126,342





Villa 4 zimmer in Pong, Thailand
Villa 4 zimmer
Pong, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 319 m²
Stockwerk 1/1
This stunning new villa with a private pool offers the best combination of price, quality, a…
$423,069





Villa 4 zimmer in Huai Yai, Thailand
Villa 4 zimmer
Huai Yai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Stockwerk 1/1
Maximum comfort awaits in this stunning 3-bedroom, 3-bathroom villa in Pattaya - Hua Yai, Ch…
$394,801





