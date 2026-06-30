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Investition 42 m² in Paje, Tansania
Investition 42 m²
Paje, Tansania
Fläche 42 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der Meeresprämie.Vom Studio 40 m2 zum königlichen Penthouse 800 …
$90,000
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