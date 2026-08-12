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Villen in Süd-Pemba, Tansania

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Villa in Chake Chake, Tansania
Villa
Chake Chake, Tansania
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 235 m²
Diese Villa mit einem Schlafzimmer Meerblick in Sansibar liegt entlang der unberührten nordö…
$700,000
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Immobilienangaben in Süd-Pemba, Tansania

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