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Wohnungen in Süd-Pemba, Tansania

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Wohnung in Chake Chake, Tansania
Wohnung
Chake Chake, Tansania
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Diese Sansibar Forest View Hotel-Suite befindet sich entlang der unberührten nordöstlichen K…
$210,000
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Wohnung in Chake Chake, Tansania
Wohnung
Chake Chake, Tansania
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Diese Sansibar-Hotelsuite mit Meerblick befindet sich entlang der unberührten nordöstlichen …
$230,000
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Immobilienangaben in Süd-Pemba, Tansania

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