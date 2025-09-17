Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Tansania
  3. Paje
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Paje, Tansania

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Paje, Tansania
Wohnung 2 zimmer
Paje, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 2/11
Entdecken Sie das Paradies in diesem Luxus-Apartment im Herzen von Paje, Zanzibar! Dieses ex…
$292,840
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
