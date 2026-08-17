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Villen mit Terrasse in Nungwi, Tansania

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Nungwi, Tansania
Villa
Nungwi, Tansania
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 485 m²
Three bedroom villas Zanzibar, available now at one of the Indian Ocean's most anticipated b…
$2,50M
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