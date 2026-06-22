Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Nungwi
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Meerblick

Studio-Wohnungen am Meer in Nungwi, Tansania

;
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Studio 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/7
Wohnung in einem neuen Haus in der Nähe der Strände von Nungwi und Kendwa,Das zukünftige Cas…
$83,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen