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Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Nungwi, Tansania

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Studio 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Studio 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/7
Entdecken Sie eine prächtige Wohnung im neuen Premium-Komplex "Eyes of Zanzibar". In der Abs…
$91,000
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Bauherr
MB HOMES
Sprachen
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