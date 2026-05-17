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Wohnungen in Nordzone, Tansania

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kiteto, Tansania
Wohnung 2 zimmer
Kiteto, Tansania
Zimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 1/1
Diese gehobene Wohnanlage bietet eine harmonische Mischung aus raffiniertem Wohnen in den un…
$1,22M
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Penthouse 7 zimmer in Kiteto, Tansania
Penthouse 7 zimmer
Kiteto, Tansania
Zimmer 7
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Zur Zeit wird das Penthouse für eine lange Zeit an einen spanischen Diplomaten vermietet, mi…
$1,59M
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