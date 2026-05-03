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Penthäuser in Manyara, Tansania

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Penthouse 7 zimmer in Kiteto, Tansania
Penthouse 7 zimmer
Kiteto, Tansania
Zimmer 7
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
Zur Zeit wird das Penthouse für eine lange Zeit an einen spanischen Diplomaten vermietet, mi…
$1,59M
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