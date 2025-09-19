Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Magharibi B
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Magharibi B, Tansania

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Fumba, Tansania
Wohnung 3 zimmer
Fumba, Tansania
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/1
🛏️ 2 Schlafzimmer | 🛋️ Wohnzimmer | 🚿 Badezimmer 📍 Untergeschoss | 🏊 Zugang zum Pool 💰 Preis…
$110,000
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
