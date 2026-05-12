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Penthäuser in Kusini, Tansania

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Penthouse 4 zimmer in Bwejuu, Tansania
Penthouse 4 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 10/10
Premium-Wohnung 80m vom Meer PAJE StrandInfrastruktur des Hotels 5 * WELLENESSRezeption, Res…
$299,999
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