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Gewerbeimmobilien in Kusini, Tansania

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 42 m² in Paje, Tansania
Gewerbefläche 42 m²
Paje, Tansania
Fläche 42 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der Meeresprämie.Vom Studio 40 m2 zum königlichen Penthouse 800 …
$90,000
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Gewerbefläche 41 m² in Bwejuu, Tansania
Gewerbefläche 41 m²
Bwejuu, Tansania
Fläche 41 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der MeeresprämieVon 40m2 Studio bis 800m2 königliches PenthouseN…
$90,000
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