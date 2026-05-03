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Villen in Kiteto, Tansania

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Kiteto, Tansania
Villa 4 zimmer
Kiteto, Tansania
Zimmer 4
Fläche 727 m²
Etagenzahl 4
Dieser luxuriöse Wohnkomplex besteht aus 53 einzigartigen Villen, die sanft auf der Seite ei…
$6,19M
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