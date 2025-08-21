Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Küstenzone
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Küstenzone, Tansania

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Pemba, Tansania
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pemba, Tansania
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
🌟 5-Star Condo Hotel in Pemba Island Zanzibar ab $125,079Ihr Gateway zu Luxus- und Passivein…
$125,079
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
The Redland Property Group Ltd
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Küstenzone, Tansania

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen