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Wohnimmobilien in District de Lavaux Oron, Schweiz

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Servion, Schweiz
Wohnung 4 zimmer
Servion, Schweiz
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 3
Ausgezeichnete Wohnung von 4,5 qm mit einem großen Garten in ruhiger Lage in Servion.Diese g…
$993,040
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