Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Schweden
  3. Provinz Norrbotten
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Provinz Norrbotten, Schweden

Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 508 m² in Haparanda, Schweden
Restaurant, Café 508 m²
Haparanda, Schweden
Fläche 508 m²
Stockwerk 1/1
Contact your Habita representative for more information about this facility.
$341,225
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen