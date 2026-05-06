Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Schweden
  3. Kramfors kommun
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kramfors kommun, Schweden

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Dynas, Schweden
UP UP
Haus 3 zimmer
Dynas, Schweden
Zimmer 3
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF – Einzigartiges Objekt in Väja, Schweden | Gränsbyvägen 12Auf der Suche nach einem f…
$54,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kramfors kommun, Schweden

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen