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Wohnung mit Garten kaufen in Javea, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
Stockwerk 3/3
Modernes, geräumiges Penthouse mit Gemeinschaftspool und Gartenanlage in privilegierter Lage…
$889,407
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Penthouse 3 zimmer in Javea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Wunderschönes Luxus-Penthouse mit Garten und Gemeinschaftspool in Küstennähe. Bezugsferti…
$451,098
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Boutique nieuwbouwappartementen in Jávea, vlakbij het strand en het stadscentrum Ex…
$447,610
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Wohnung 4 zimmer in Javea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Luxuriöse Wohnung im mittleren Stock mit gemeinsamem Gartenpool und Gartenbereich, gelegen i…
$427,845
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Javea, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Boutique nieuwbouwappartementen in Jávea, vlakbij het strand en het stadscentrum Ex…
$563,872
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