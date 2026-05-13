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Häuser mit Swimmingpool in Vera, Spanien

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Villa 4 zimmer in Vera, Spanien
Villa 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Elegante Villa mit privatem, beheiztem Pool, Panorama-Dachterrasse und moderner Einbauküche …
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Villa 4 zimmer in Vera, Spanien
Villa 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Wunderbare Villa mit riesigem Garten, sonnenbeschienener Dachterrasse und Schwimmbad in der …
$680,134
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