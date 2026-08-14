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Häuser am Meer in Vera, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Vera, Spanien
Haus 3 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Villen mit 2 Schlafzimmern in Vera Playa, Almería, mit Strandzugang. In Vera Playa, Almería …
$426,576
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