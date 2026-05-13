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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Vera, Spanien

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Fantastische, großzügig geschnittene Villa mit großer Terrasse, weitläufigem Garten und priv…
$412,561
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