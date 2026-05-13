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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Vera, Spanien

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penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Vera, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 5
Eine großartige Wohnung im Erdgeschoss mit einem schönen Garten, einem Resort-Pool und einem…
$309,761
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Wohnung 4 zimmer in Vera, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 5
Eine elegante Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, beheiztem Innenpool und hochwertig…
$328,413
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