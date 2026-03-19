Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Velez Malaga
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Velez Malaga, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Villa 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Schlichte, geräumige Villa mit großzügigem offenem Wohnraum, privatem Garten und Keller in e…
$515,988
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Villa 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Villa 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Schlichte, geräumige Villa mit großzügigem offenem Wohnraum, privatem Garten und Keller in e…
$458,528
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen