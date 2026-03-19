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Reihenhaus mit Garten kaufen in Velez Malaga, Spanien

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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Fantastisches Stadthaus am Meer mit großzügigen Terrassen, Gemeinschaftspool und privatem Pa…
$468,537
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Erstaunliches Stadthaus mit spektakulärem Meerblick, einer großen, sonnenverwöhnten Terrasse…
$513,789
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Elegantes Stadthaus mit meerblickenden Terrassen, hochwertigen Ausstattungen und privaten Gä…
$444,480
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AuraAura
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