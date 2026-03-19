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Penthäuser mit Terrasse in Velez Malaga, Spanien

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Penthouse 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses, großzügiges Duplex-Apartment im obersten Stockwerk mit Dachterrasse und Gemeinsc…
$321,499
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Penthouse 2 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 5
Außergewöhnliches Penthouse mit einer großzügigen Terrasse, Zugang zum Pool und schönen Gärt…
$302,768
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