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Wohnungen mit Swimmingpool in Velez Malaga, Spanien

penthäuser
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 2/3
Traumhafte Wohnung mit privater Terrasse, Zugang zu Pool und Kinderspielplatz in privilegier…
$337,863
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Wohnung 3 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 2
Beeindruckende Wohnung mit überdachter Terrasse, Swimmingpool und Familienbereichen, ideal g…
$291,173
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Penthouse 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses, großzügiges Duplex-Apartment im obersten Stockwerk mit Dachterrasse und Gemeinsc…
$321,499
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AuraAura
Wohnung 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 2
Erstaunliche Wohnung mit privater Terrasse, Zugang zu einem Swimmingpool und einem Kinderspi…
$336,797
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Penthouse 2 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 5
Außergewöhnliches Penthouse mit einer großzügigen Terrasse, Zugang zum Pool und schönen Gärt…
$302,768
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