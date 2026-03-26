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Stadthäuser mit Terrasse in Torrox, Spanien

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Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Ein brillantes, neu gebautes Stadthaus mit Dachterrasse und Panoramablick auf das Meer, gele…
$483,793
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