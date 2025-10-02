Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser am Meer in Torrox, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Torrox, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Klarem Meerblick in Torrox Costa Die Wohnungen zum Verkauf befinden sich in C…
$1,18M
Penthouse 3 zimmer in Torrox, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Klarem Meerblick in Torrox Costa Die Wohnungen zum Verkauf befinden sich in C…
$708,237
