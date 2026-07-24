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Häuser am Meer in Torrox, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Ein brillantes, neu gebautes Stadthaus mit Dachterrasse und Panoramablick auf das Meer, gele…
$483,793
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Doppelhaus 3 zimmer in Torrox, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 3
Moderne Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt in Los Llanos, Torrox Los Llanos i…
$579,428
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Exklusive Stadthäuser mit Meerblick und Terrassen in Torrox Costa Torrox Costa ist bekannt f…
$401,676
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OkeaskOkeask
Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Modernes, neu gebautes Stadthaus mit Panoramablick auf das Meer, eine wunderschöne Dachterra…
$403,932
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