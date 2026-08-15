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Villen am See in Torrevieja, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Lieferdatum: M…
$665,521
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