Stadthäuser mit Garage in Torrevieja, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
We offer a magnificent townhouse in the Residential la Laguna residential complex with a pri…
$314,129
Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 1/2
For sale a new two-storey duplex in a gated residential complex in a residential area of the…
$355,236
