Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Torrevieja
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Schwimmbad

Duplexes mit Swimmingpool in Torrevieja, Spanien

;
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$352,928
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubendes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse und eine…
$376,070
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diese helle und gemütliche Doppelhaushälfte in einer der begehrtesten Wohngege…
$279,822
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen