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Apartments mit Pool in Torrevieja, Spanien

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 5
Moderne Erdgeschosswohnung mit privater Terrasse, Dachpool und Freizeitbereich in einem lebe…
$311,583
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Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Faszinierendes Penthouse mit privater Dachterrasse, Spa-Zugang und Panoramablick, gelegen in…
$410,471
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Stockwerk 1/1
Erstaunliches Doppelhaus im obersten Stock mit atemberaubendem Seeblick, einer privaten Dach…
$403,775
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1
Helle Wohnung mit Blick auf den Garten, Paddle-Tennisplätze und Kinderspielplätze, gelegen i…
$334,241
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Schlüsselfertiges Stadt-Penthouse mit modernem Interieur, großen Terrassen und Pool nur 200 …
$402,904
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/2
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$329,410
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/4
Modernes Strand-Penthouse mit Dachterrasse und Gemeinschaftspool, nur 200 Meter vom Meer ent…
$393,516
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Wohnung 1 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 3
Atemberaubende Erdgeschosswohnung mit privatem Garten, Wellnessbereich und Poolzugang in ein…
$401,591
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Dachgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Se…
$370,877
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit Dachterrasse, Padelplätzen und luxuriösem Fitnessstudio in bester L…
$435,984
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Penthouse in Aldea del Mar – Torrevieja Exklusives Penthouse im rustikalen Stil in der prest…
$388,453
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
Exquisites Strand-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großzügiger Terrasse und Pool in …
$622,681
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Wohnung in Torrevieja, Spanien
Wohnung
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Erlebnis Luxury Living in Torreviejas Premier Residential Project Entdecken Sie unvergleichl…
$331,545
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung mit großzügiger Terrasse, Resort-ähnlichen Schwimmbädern und Fahrradparkplät…
$357,697
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Wohnung 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Elegante Maisonette-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, Resort-Pools und Padel-Tenni…
$299,650
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Penthouse 4 zimmer in La Mata, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 6/6
High-End-Luxus-Strand-Penthouse mit Meerblick, großer Dachterrasse und Pool nur 100 Meter vo…
$1,09M
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Einladende Wohnung im Erdgeschoss mit Außenhof, Familienpools und Paddelplatz, gelegen in ei…
$381,152
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/2
Luxuriöse Maisonette in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse, einem Gemeinschaft…
$366,226
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Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Charming city beach apartment with a cozy private terrace, communal pool and relaxing roofto…
$226,977
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Wohnung in Torrevieja, Spanien
Wohnung
Torrevieja, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Entdecken Sie modische Apartments in einem kürzlich gebauten Komplex in Alicante Torrevieja,…
$302,462
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Strandnahes Anwesen mit Garten oder Solarium, Garage, 3 Swimmingpools, Fitnessbereich und Ki…
$436,862
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 4
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in St…
$461,802
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Wohnung 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1
Luxus-Strandapartment mit Meerblick, großer Terrasse und Gemeinschaftspool nur 100 Meter vom…
$491,448
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
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Fläche 153 m²
Stockwerk 5/5
City Beach Penthouse mit großem Dach, Meerblick, Pool und Sauna nur 200 Meter am Strand von …
$369,210
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Erdgeschosswohnung mit Garten, Pool, Fitnessraum und Außenbar in einer hochwertigen und gesc…
$328,990
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Atemberaubendes Duplex-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und traumhaftem …
$370,877
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Etagenzahl 1
Fantástico apartamento en planta baja con amplia terraza, jardín, piscina infinita comunitar…
$324,372
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/2
Ein hochwertiges Doppelhaus im Obergeschoss mit privater Dachterrasse, Grünflächen und Schwi…
$345,928
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/5
Wunderschönes Strandapartment mit gemeinschaftlicher Dachterrasse und Pool in perfekter Lage…
$333,673
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Wohnung 2 zimmer in La Mata, Spanien
Wohnung 2 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/3
Nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt bieten diese modernen Wohnungen in Torrevieja einen …
$375,290
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