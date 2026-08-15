Wohnungen mit Bergblick kaufen in Torrevieja, Spanien

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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13 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
Faszinierendes Penthouse mit privater Dachterrasse, Spa-Zugang und Panoramablick, gelegen in…
$410,471
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1
Helle Wohnung mit Blick auf den Garten, Paddle-Tennisplätze und Kinderspielplätze, gelegen i…
$334,241
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/2
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$329,410
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Wohnung 1 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 3
Atemberaubende Erdgeschosswohnung mit privatem Garten, Wellnessbereich und Poolzugang in ein…
$401,591
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung mit großzügiger Terrasse, Resort-ähnlichen Schwimmbädern und Fahrradparkplät…
$357,697
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Wohnung 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Elegante Maisonette-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, Resort-Pools und Padel-Tenni…
$299,650
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Einladende Wohnung im Erdgeschoss mit Außenhof, Familienpools und Paddelplatz, gelegen in ei…
$381,152
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Mata, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Mata, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Gemütliche Wohnung mit viel Sonne in Viñamar 5 in La Mata - Torrevieja , sehr nah am Meer un…
$128,119
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Wohnung 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Neubauwohnungen in innovativem Projekt nahe dem Meer in Torrevieja Willkommen in den neue…
$305,991
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Mata, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Mata, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Wir präsentieren eine moderne Eckwohnung im Natura-Gebäude in La Mata , nur 200 Meter vom St…
$183,027
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Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Exklusives Angebot - ein luxuriöses Penthouse in einer renommierten Wohngegend im südlichen …
$484,483
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Wohnung in sehr begehrter Wohnanlage Parquemar 3 in La Mata von ca. 54 m2, mit zwei Schlafzi…
$142,330
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Mata, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Mata, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Wohnung zum Verkauf mit Blick auf die Salinas in La Mata , Torrevieja , nahe dem Strand und …
$129,195
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