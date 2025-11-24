Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Torrevieja
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Torrevieja, Spanien

penthäuser
123
1 Zimmer
136
2 Zimmer
579
3 Zimmer
407
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 5/5
For sale penthouse 5/5 floor. In the center of Torrevieja, with windows facing the lunch dir…
$131,813
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
