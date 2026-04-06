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Wohnungen mit Swimmingpool in Torremolinos, Spanien

penthäuser
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2 Zimmer
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3 Zimmer
22
4 Zimmer
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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Stockwerk 1/5
Schöne Erdgeschosswohnung in erster Strandlinie mit privatem Garten, Terrasse und Gemeinscha…
$795,104
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Penthouse 5 zimmer in Torremolinos, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4
Prestigeträchtiges großes Penthouse mit Terrasse und atemberaubendem Meerblick, gelegen in e…
$780,182
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Wohnung 3 zimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 1/6
Schöne Strandwohnung mit großer Terrasse und privatem Garten in einer Premium-Wohnanlage mit…
$735,105
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Wohnung 5 zimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 6
Erstaunliche Wohnung im Erdgeschoss mit Innen-Spa, Außenpool und angelegten Gärten, umgeben …
$578,511
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