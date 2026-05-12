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Villen mit Bergblick kaufen in Torre-Pacheco, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Erstaunliche Villa mit privatem Pool, sonniger Dachterrasse und offenem Wohnen in einer ruhi…
$372,309
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Brillante Villa mit Schwimmbad, weitläufiger Dachterrasse und privatem Parkplatz, gelegen in…
$359,708
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Villa 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Fantastische Villa mit Pool, gelegen in einem prestigeträchtigen Resort mit Strandlagune, Pa…
$342,525
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AdriastarAdriastar
Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Erstaunliche Villa mit Panoramablick, privatem Tauchbecken und üppiger Innenhof, gelegen in …
$380,266
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