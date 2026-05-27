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Stadthäuser mit Swimmingpool in Torre-Pacheco, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Charmantes Stadthaus mit privater Terrasse, großzügiger Dachterrasse und Zugang zum Gemeinsc…
$254,889
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Reihenhaus 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Erstaunliches Stadthaus mit Zugang zum Gemeinschaftspool, einer privaten Dachterrasse in ein…
$266,528
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