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Penthäuser mit Swimmingpool in Torre-Pacheco, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3
Atemberaubendes Penthouse mit Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Grünflächen in einer privi…
$457,814
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Penthouse 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 1/2
Elegantes Doppelhaus Obergeschoss mit Dachterrasse, im Resort gelegen mit einer Strandlagune…
$276,704
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