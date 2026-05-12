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Häuser mit Swimmingpool in Torre-Pacheco, Spanien

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11 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Erstaunliche Villa mit privatem Pool, sonniger Dachterrasse und offenem Wohnen in einer ruhi…
$372,309
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strandnä…
$480,762
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Charmante, riesige Villa mit privatem Pool, englischem Patio-Keller und luxuriösen Ausstattu…
$958,179
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AdriastarAdriastar
Villa 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Moderne, gemütliche Villa mit privatem Pool und riesiger Dachterrasse in der Nähe von Sporta…
$306,932
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Brillante Villa mit Schwimmbad, weitläufiger Dachterrasse und privatem Parkplatz, gelegen in…
$359,708
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Villa 5 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 5 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 223 m²
Etagenzahl 1
Geräumige Villa mit privatem Pool, Garten, großer Dachterrasse und Panoramablick auf die Nat…
$783,608
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 5 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 5 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Strahlende, geräumige Villa mit Dachunterhaltung, privatem Pool und nahtlosem offenem Wohnen…
$987,067
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Schöne Villa mit privatem Pool und riesiger Dachterrasse in der Nähe von Sportanlagen und Go…
$369,210
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Opulente, schlüsselfertige Villa mit Dachterrasse, gelegen in einem Resort mit Strandlagune,…
$453,083
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Villa 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Fantastische Villa mit Pool, gelegen in einem prestigeträchtigen Resort mit Strandlagune, Pa…
$342,525
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Erstaunliche Villa mit Panoramablick, privatem Tauchbecken und üppiger Innenhof, gelegen in …
$380,266
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