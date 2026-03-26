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Villa mit Garten kaufen in Tarifa, Spanien

3 immobilienobjekte total found
Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 390 m²
Die Villa befindet sich im Naturpark Los Arcornocales, einem geschützten und privilegierten …
$835,258
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stadtgrundstück von 2.500 m2 im Cuarton 10 Minuten mit dem Auto nach Tarifa. Derzeit hat es …
$292,883
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In der Stadt Cadiz in Tarifa, auf der Straße, die uns zum Heiligtum der Virgen de la Luz füh…
$390,510
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