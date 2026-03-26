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Villen mit Garage in Tarifa, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Ich verkaufe ein Haus im Herzen von Tarifa, bereit, einzuziehen. Einzigartiges Haus in der S…
$1,68M
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In der Stadt Cadiz in Tarifa, auf der Straße, die uns zum Heiligtum der Virgen de la Luz füh…
$390,510
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