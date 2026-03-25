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Penthäuser mit Terrasse in Tarifa, Spanien

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7 immobilienobjekte total found
Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Schönes Penthouse im Strandbereich mit Meerblick gehört zu einer schönen Urbanisation mit Po…
$417,189
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Fläche 88 m²
Ich verkaufe ein prächtiges Maisonette-Penthouse im Zentrum von Tarifa. Das Haus verfügt übe…
$488,138
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OneOne
Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Maisonette-Penthouse der jüngsten Konstruktion mit Luxusqualitäten. Es befindet sich im Zen…
$428,476
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Schönes Penthouse im Ventura-Gebäude, genießen Sie von der privaten Terrasse und dem Gemeins…
$390,510
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
The last attic for sale in a new promotion of the new Ocean View work, enjoys the best rates…
$466,443
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Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Maisonette-Penthouse im Jahr 2018 Gebäude mit Pool auf dem Gemeinschaftsdach. Es ist ein dr…
$650,850
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