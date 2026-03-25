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Penthousewohnung mit Garten kaufen in Tarifa, Spanien

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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Schönes Penthouse im Strandbereich mit Meerblick gehört zu einer schönen Urbanisation mit Po…
$417,189
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Penthouse in Tarifa, Spanien
Penthouse
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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