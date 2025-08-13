Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Serrania de Ronda
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Serrania de Ronda, Spanien

Ronda
6
14 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Ronda, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Ronda, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 398 m²
Exklusive Villa in Arriate, Ronda. Präsentiert diese imposante Villa in der Serranía de Rond…
$502,236
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 7 Schlafzimmer in Ronda, Spanien
Haus 7 Schlafzimmer
Ronda, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 690 m²
Ronda. Außerordentliche Eigenschaft mit mehreren Möglichkeiten: Home oder Hotelgeschäft Sind…
$496,396
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Cortes de la Frontera, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Cortes de la Frontera, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Rustikale Finca an einem entfernten Standort. Ideal für Naturliebhaber, Familie und eine seh…
$408,084
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Cortes de la Frontera, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Cortes de la Frontera, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Rustikale Finca an einem entfernten Standort. Ideal für Naturliebhaber, Familie und eine seh…
$408,084
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Jubrique, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Jubrique, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 110 m2, Terrasse 25 m…
$349,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 7 Schlafzimmer in Ronda, Spanien
Haus 7 Schlafzimmer
Ronda, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
360 m2 Haus mit Räumlichkeiten in der Stadt Ronda. Im Erdgeschoss befindet sich eine 120 m2 …
$419,743
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 7 Schlafzimmer in Ronda, Spanien
Haus 7 Schlafzimmer
Ronda, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 690 m²
Ronda. Außerordentliche Eigenschaft mit mehreren Möglichkeiten: Home oder Hotelgeschäft Sind…
$496,396
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 7 Schlafzimmer in Ronda, Spanien
Haus 7 Schlafzimmer
Ronda, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
360 m2 Haus mit Räumlichkeiten in der Stadt Ronda. Im Erdgeschoss befindet sich eine 120 m2 …
$419,743
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Gaucin, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Gaucin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Wir präsentieren ein beeindruckendes Einfamilienhaus in Gaucín, auf einer sehr ruhigen Straß…
$490,556
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Gaucin, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Gaucin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Wir präsentieren ein beeindruckendes Einfamilienhaus in Gaucín, auf einer sehr ruhigen Straß…
$490,556
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 7 Schlafzimmer in Ronda, Spanien
Haus 7 Schlafzimmer
Ronda, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
360 m2 Haus mit Räumlichkeiten in der Stadt Ronda. Im Erdgeschoss befindet sich eine 120 m2 …
$419,743
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Cortes de la Frontera, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Cortes de la Frontera, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Rustikale Finca an einem entfernten Standort. Ideal für Naturliebhaber, Familie und eine seh…
$408,084
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Jubrique, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Jubrique, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 110 m2, Terrasse 25 m…
$349,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 2 Schlafzimmer in Jubrique, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Jubrique, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Finca - Cortijo, Jubrique, Costa del Sol.2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 110 m2, Terrasse 25 m…
$349,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

Immobilienangaben in Serrania de Ronda, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen