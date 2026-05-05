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Häuser in Serra de Tramuntana, Spanien

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Santa Ponsa
44
Andratx
18
122 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Santa Ponsa, Spanien
Villa 8 zimmer
Santa Ponsa, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 452 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Santa Ponsa, Palma de Mallorca (Spanien) — €3,750,000• Lage: Gemei…
$4,40M
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Schloss in Palmanova, Spanien
Schloss
Palmanova, Spanien
Fläche 745 m²
Villa in Balearen
$13,98M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Villa in Balearen
$4,60M
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Alanya HomeAlanya Home
Schloss 3 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 3 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 375 m²
Villa in Balearen
$2,15M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 536 m²
Verkaufen ist eine Luxusvilla der Premium-Klasse, im Bau, an einem der besten Plätze in Mall…
$11,49M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 820 m²
Villa Vista Mar y Golf liegt in Nova Santa Ponsa. Dieser Ort bietet nicht nur einen fantasti…
$5,23M
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GrekodomGrekodom
Schloss 4 Schlafzimmer in Son Caliu, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Son Caliu, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 354 m²
Wir präsentieren Ihnen eine Villa mit einer südlichen Ausrichtung, in einem Wohngebiet der C…
$5,75M
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Schloss 7 Schlafzimmer in sa Mola, Spanien
Schloss 7 Schlafzimmer
sa Mola, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 145 m²
Die ikonische Villa Italia im Herzen des Hafens von Andrac ist zum Verkauf zusammen mit dem …
$11,04M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Bendinat, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Bendinat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Mediterrane Villa! Dieses atemberaubende Anwesen verfügt über eine Gesamtfläche von 1,591 Qu…
$2,15M
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Schloss 6 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 6 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 354 m²
Das Hotel liegt auf einer der schönsten Straßen von Nova Santa Ponsa, in einem kleinen, grün…
$3,95M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Wir präsentieren Ihnen eine atemberaubende Villa im Bau in der gewünschten Gegend von Santa …
$3,43M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Villa in Balearen
$1,51M
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Villa in Santa Ponsa, Spanien
Villa
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 395 m²
Stockwerk 2
Haus in Balearen
$4,02M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Wir präsentieren Ihnen eine erstaunliche Gelegenheit, der Besitzer einer Luxusvilla in der g…
$2,31M
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Schloss 6 Schlafzimmer in Port dAndratx, Spanien
Schloss 6 Schlafzimmer
Port dAndratx, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 540 m²
Das einzigartige Anwesen in Port Andrach ist zum Verkauf von Imperial Properties. Gönnen Sie…
$13,36M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Sol de Mallorca, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Sol de Mallorca, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 766 m²
Villa in Balearen
$5,77M
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Schloss 6 Schlafzimmer in Ses Rotes Velles, Spanien
Schloss 6 Schlafzimmer
Ses Rotes Velles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 868 m²
Hervorragende Villa mit Meerblick von höchster Qualität, sehr nah am Strand (350 m), erhältl…
$5,69M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Sol de Mallorca, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Sol de Mallorca, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 690 m²
Villa in Balearen
$3,49M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 622 m²
Willkommen in einer geräumigen Villa in der renommierten Gegend von Nova Santa Ponsa auf ein…
$2,79M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Sol de Mallorca, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Sol de Mallorca, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 014 m²
Exklusive Villa am Meer in der prestigeträchtigen Gegend von Sol de Mallorca, Calvia, Mallor…
$29,05M
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Schloss 4 Schlafzimmer in ses Illetes, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
ses Illetes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Villa in Balearen
$8,15M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 666 m²
Willkommen in dieser Villa in Santa Ponsa, Calvia, Mallorca! Dieses atemberaubende Anwesen b…
$4,94M
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Schloss 6 Schlafzimmer in Serra de Tramuntana, Spanien
Schloss 6 Schlafzimmer
Serra de Tramuntana, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Willkommen in dieser schönen Finca in Calvia, Mallorca, befindet sich auf 33.000 Quadratmete…
$9,24M
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Schloss 3 Schlafzimmer in Bendinat, Spanien
Schloss 3 Schlafzimmer
Bendinat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 494 m²
Ausgezeichnetes Haus zum Verkauf in Costa den Blanes. Die Villa wurde auf einem Grundstück v…
$9,88M
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Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 521 m²
Diese moderne Villa, gebaut mit der Teilnahme des berühmten Ma Yorker Architekten Alejandro …
$5,64M
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Schloss 3 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 3 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 136 m²
Willkommen in dieser charmanten Villa in der beliebten El Toro Gegend von Calvia. Diese Unte…
$764,538
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Schloss 4 Schlafzimmer in Serra de Tramuntana, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Serra de Tramuntana, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 312 m²
Villa im Stil des Finnen, in der malerischen Stadt Calvia gelegen, in der malerischen Stadt …
$2,90M
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Schloss 3 Schlafzimmer in Andratx, Spanien
Schloss 3 Schlafzimmer
Andratx, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Haus in Balearen
$931,767
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Schloss 5 Schlafzimmer in Palmanova, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Palmanova, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 475 m²
Dieses neue Bauprojekt wird in der zweiten Hälfte von 2023 beginnen. Dieses herrliche modern…
$4,36M
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Villa in Santa Ponsa, Spanien
Villa
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Diese elegante, freistehende Villa befindet sich im begehrten Wohnkomplex Marina Golf in San…
$2,07M
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