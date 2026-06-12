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Villa mit Garten kaufen in Santa Ursula, Spanien

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Villa in Santa Ursula, Spanien
Villa
Santa Ursula, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Exklusive freistehende Villa mit Meerblick in Santa Úrsula (Cuesta de la Villa) — eine selte…
$660,016
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